Гастроэнтеролог предупредила об опасности сосисок для пожилых

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Сосиски содержат много соли, а также пищевые добавки, и могут негативно влиять на печень и поджелудочную железу пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

"Большинство пожилых людей имеют проблемы с сердцем, давлением. У них может быть хроническая сердечная недостаточность. Так как в сосисках много соли, они не очень подходят таким людям для ежедневного употребления", – пояснила эксперт.





Нурия Дианова врач-диетолог, гастроэнтеролог В сосисках слишком много добавок. Количество химии, которое в них кладут, не очень хорошо влияет на поджелудочную железу и на печень пожилых людей.

По словам врача, если полностью отказаться от сосисок сложно, лучше выбирать качественный продукт, в котором будет не так много добавок. "Если это правильные, хорошие молочные сосиски, то один-два раза в неделю с интервалом в два-три дня по одной штуке можно есть даже пожилым людям, но не ежедневно", – заключила Дианова.

Ранее россиянам посоветовали избегать чрезмерного потребления докторской колбасы. По словам врача-диетолога, нутрициолога Евгения Арзамасцева, этот продукт считается калорийным, в результате чего человек рискует набрать лишний вес. Кроме того, стоит учитывать, что в дешевой колбасе может быть большое количество не только красителей, но и соли. Избыток натрия в питании также ведет к увеличению веса за счет задержки жидкости в организме. В результате это тоже провоцирует повышение уровня артериального давления.

