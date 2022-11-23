23 ноября, 18:45Общество
Диетолог назвала самое полезное мясо для пожилых людей
Фото: depositphotos/malino
Мясо кролика и индейки является самым полезным для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.
По словам эксперта, такое мясо является самым экологически чистым. Кроме того, в отличие от красного, оно гораздо легче усваивается.
Из мяса кролика или индейки можно сделать фарш, тогда этот продукт будет еще лучше усваиваться, посоветовала эксперт.
"Это может быть мясное суфле. Мы делаем фарш из индейки или кролика, перемешиваем с яйцом, можно использовать сливки, и запекаем в духовке. Рецептов есть множество. Такой вид приготовления белков будет хорошо усваиваться, не станет перегружать желудочно-кишечный тракт и давать чувство усталости после еды", – подчеркнула Анжелика Дюваль.
Лучше всего есть мясо не более 4–5 раз в неделю. В остальные дни можно заменить животный белок на растительный и употреблять овощи или крупы, говорит диетолог.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала про самую полезную рыбу для людей в возрасте. По мнению эксперта, это сельдь. Она даже полезнее дорогих видов рыб, таких как семга или форель, поскольку те выращиваются в неволе. Корм, которым они питаются на фермах, не делает их мясо настолько богатым разными элементами.
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