Диетолог назвала самое полезное мясо для пожилых людей

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Мясо кролика и индейки является самым полезным для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

По словам эксперта, такое мясо является самым экологически чистым. Кроме того, в отличие от красного, оно гораздо легче усваивается.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Кролик и индейка не выносят химических пищевых добавок в своем рационе и лекарственных препаратов, поэтому они самые чистые. Если мы обратим внимание, такое мясо используется в детском питании. В пожилом возрасте, так же как и в младенчестве, лучше всего стараться использовать в рационе максимально экологически чистые продукты.

Из мяса кролика или индейки можно сделать фарш, тогда этот продукт будет еще лучше усваиваться, посоветовала эксперт.

"Это может быть мясное суфле. Мы делаем фарш из индейки или кролика, перемешиваем с яйцом, можно использовать сливки, и запекаем в духовке. Рецептов есть множество. Такой вид приготовления белков будет хорошо усваиваться, не станет перегружать желудочно-кишечный тракт и давать чувство усталости после еды", – подчеркнула Анжелика Дюваль.

Лучше всего есть мясо не более 4–5 раз в неделю. В остальные дни можно заменить животный белок на растительный и употреблять овощи или крупы, говорит диетолог.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Белок необходим для всего организма: и для клеток, и для нервной системы, и для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Чем шире спектр получения белков, тем лучше. Они содержатся практически в любой пище, просто в разном составе. Можно не зацикливаться только на животном белке, а получать и растительный белок из круп и овощей.

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