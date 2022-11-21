17:33Общество
Диетолог назвала самую полезную рыбу для пожилых людей
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сельдь является самой полезной рыбой для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам эксперта, сельдь гораздо полезнее более дорогих видов рыбы, поскольку она не выращивается в искусственных условиях.
"Она превосходит дорогую семгу, форель. Эти дорогие рыбы выращиваются на фермах, и корм, который им дают, не делает их мясо настолько богатым и полезным, как у той же сельди", – объясняет диетолог.
Содержащиеся в сельди омега-3 жирные кислоты снижают воспалительные процессы в организме и поддерживают нормальный уровень холестерина в крови, отмечает эксперт.
"Плюс там, конечно, есть полноценный белок, который легко усваивается, поскольку он расщепляется до максимально коротких пептидов, то есть до аминокислот", – продолжает Соломатина.
Полезен для щитовидной железы и йод, который также содержится в сельди.
"Щитовидная железа отвечает за производство энергии. У молодых энергии, как правило, много, у пожилых очень часто уже щитовидная железа дает сбой. Поэтому энергии мало, плюс еще недостаток йода. Мы не живем на берегу моря, не дышим йодом, не едим водоросли, и такая рыба холодных морей может вполне нам подойти и поддержать уровень йода в организме", – говорит эксперт.
В сельди также много витамина D, необходимого для профилактики остеопороза. Кроме того, он помогает поддержать иммунную и нервную системы, указала Соломатина.
Ранее россиянам рекомендовали не приобретать на рынке селедку. По мнению врача-диетолога, доктора медицинских наук Алексея Ковалькова, в таких местах она, как правило, приготовлена кустарными способами. Из-за этого рыба может быть заражена гельминтами.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!