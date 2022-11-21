Диетолог назвала самую полезную рыбу для пожилых людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сельдь является самой полезной рыбой для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, сельдь гораздо полезнее более дорогих видов рыбы, поскольку она не выращивается в искусственных условиях.

"Она превосходит дорогую семгу, форель. Эти дорогие рыбы выращиваются на фермах, и корм, который им дают, не делает их мясо настолько богатым и полезным, как у той же сельди", – объясняет диетолог.





Елена Соломатина врач-диетолог Нам нужна та рыба, которая не выращивается в аквакультуре, а живет в дикой среде в холодных морях, в холодных водах. Чем холоднее вода, тем больше рыба накапливает жира и полезных омега-3 жирных кислот. Все это есть в селедке.

Содержащиеся в сельди омега-3 жирные кислоты снижают воспалительные процессы в организме и поддерживают нормальный уровень холестерина в крови, отмечает эксперт.

"Плюс там, конечно, есть полноценный белок, который легко усваивается, поскольку он расщепляется до максимально коротких пептидов, то есть до аминокислот", – продолжает Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог В сельди достаточно много селена. Он необходим для сердечно-сосудистой деятельности, для щитовидной железы.

Полезен для щитовидной железы и йод, который также содержится в сельди.

"Щитовидная железа отвечает за производство энергии. У молодых энергии, как правило, много, у пожилых очень часто уже щитовидная железа дает сбой. Поэтому энергии мало, плюс еще недостаток йода. Мы не живем на берегу моря, не дышим йодом, не едим водоросли, и такая рыба холодных морей может вполне нам подойти и поддержать уровень йода в организме", – говорит эксперт.

В сельди также много витамина D, необходимого для профилактики остеопороза. Кроме того, он помогает поддержать иммунную и нервную системы, указала Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Там есть и хром. Он борется с инсулинорезистентностью, понижает возможность образования диабета второго типа.

Ранее россиянам рекомендовали не приобретать на рынке селедку. По мнению врача-диетолога, доктора медицинских наук Алексея Ковалькова, в таких местах она, как правило, приготовлена кустарными способами. Из-за этого рыба может быть заражена гельминтами.



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