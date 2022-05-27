Россиянам рассказали, почему опасно покупать селедку на рынке

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал, почему не стоит покупать селедку на рынке. По словам специалиста, чаще всего такой продукт бывает приготовлен в домашних условиях.
"Та селедка, которая продается на рынке, в большинстве случаев приготовлена кустарными методами. Тут мы нарываемся на один огромный минус – практически вся селедка заражена гельминтами", – сказал он в интервью радио Sputnik.
Селедку с гельминтами нужно вымораживать при температуре минус 28–30 градусов в течение двух недель, уточнил Ковальков. Он подчеркнул, что при производстве в заводских условиях эти требования всегда соблюдаются, поскольку там есть специальные для данных целей камеры.
"А в домашних условиях ее просто фасуют с засолом и распространяют по рынкам в белых ведрах, поэтому есть риск приобрести селедку с "обитателями" – с гельминтами. Так что советую не покупать селедку на рынках, а селедку в магазинах можно смело брать", – пояснил врач.
Гельминты, попадая в человеческий организм, могут жить в кишечнике и проникать в кровь, рассказал Ковальков. Они способны поражать сердце, легкие и головной мозг.
Диетолог также добавил, что селедка в качестве источника омега-3 жирных кислот вполне может заменить в рационе дорогую красную рыбу. Однако врач напомнил, что сельдь содержит большое количество соли, поэтому ей нельзя злоупотреблять людям с ожирением и тем, кто имеет заболевания почек.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, на что нужно обратить внимание при выборе качественной сельди для салата. Она рекомендовала в первую очередь обращать внимание на состав продукта и свежесть.
"Городской стандарт": селедка
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