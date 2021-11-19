Диетолог назвала самую полезную рыбу

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Россиянам назвали самую полезную рыбу. Рассуждениями на данную тему поделилась диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина в беседе с РИА Новости.
По словам специалиста, самыми полезными морепродуктами являются скумбрия и сельдь.
Как объяснила Цапкина, рыбы северных морей содержат большое количество полезных веществ и витаминов. В частности, они имеют в составе легкоусвояемый белок, витамин D, Омега-3 и антиоксиданты.
"Все это благотворно влияет на иммунную систему", – сообщила диетолог.
Она добавила, что от размера рыбы зависит количество вредных веществ, которые в больших объемах могут навредить организму человека.
"Чем меньше рыба, тем меньше в ней накапливается токсинов", – подчеркнула Цапкина.
Ранее врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, кому опасно есть красную икру. По словам специалиста, наиболее опасна красная икра для людей с аллергией на этот продукт.
"Доктор 24": 5 причин есть рыбу 5 раз в неделю
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