Диетолог назвала самую полезную рыбу

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Россиянам назвали самую полезную рыбу. Рассуждениями на данную тему поделилась диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, самыми полезными морепродуктами являются скумбрия и сельдь.

Как объяснила Цапкина, рыбы северных морей содержат большое количество полезных веществ и витаминов. В частности, они имеют в составе легкоусвояемый белок, витамин D, Омега-3 и антиоксиданты.

"Все это благотворно влияет на иммунную систему", – сообщила диетолог.

Она добавила, что от размера рыбы зависит количество вредных веществ, которые в больших объемах могут навредить организму человека.

"Чем меньше рыба, тем меньше в ней накапливается токсинов", – подчеркнула Цапкина.

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