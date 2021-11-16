Диетолог рассказала, кому опасно есть красную икру

Фото: depositphotos/belchonock
Употребление красной икры может быть опасно для некоторых категорий людей. Об этом со ссылкой на врача-диетолога Анну Белоусову сообщает "Вечерняя Москва".
По словам специалиста, наиболее опасна красная икра для людей с аллергией на этот продукт.
"Тут даже маленькая тарталетка может наделать бед. Особенно вредна икра людям с гипертонической болезнью. Если есть хотя бы по столовой ложке икры каждый день, возникает дополнительная солевая нагрузка", – пояснила Белоусова, отметив, что это приводит к задержке воды, вызывающей отеки и повышение артериального давления.
Диетолог рекомендовала воздержаться от употребления икры и людям с некоторыми болезнями почек. Окончательное решение можно принять лишь после консультации с лечащим врачом, убеждена Белоусова.
Избегать красной икры в рационе стоит и людям с повышенной массой тела, поскольку данный продукт задерживает обмен жидкостей в организме.
Эксперт отметила, что главный вред этого продукта заключается в высоком содержании соли. Еще одна опасность – избыток витамина D в организме, который может вызвать регулярное употребление икры в пищу. Однако, по мнению врача, подобный сценарий маловероятен в холодный сезон.
"Мало кто поедает красную икру банками даже в Новый год. От одного бутерброда большого вреда не будет. Но все же при наличии на праздничном столе икры стоит ограничить потребление соленого и острого: маринованных продуктов, копченой колбасы. Также важно есть больше овощей и фруктов", – посоветовала специалист.
Ранее американские ученые выяснили, что употребление соли увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 18%. Среди 10 тысяч испытуемых зафиксировали 571 случай сердечно-сосудистых патологий, в том числе смертельные исходы от заболеваний данного вида.
В Росрыболовстве пообещали снижение цен на красную икру
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: