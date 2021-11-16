Ученые назвали продукт, увеличивающий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

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Американские ученые выяснили, что употребление соли увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 18%. Об этом сообщает News.ru.

Специалисты на протяжении девяти лет наблюдали за людьми в возрасте около 50 лет. Среди 10 тысяч испытуемых зафиксировали 571 случай сердечно-сосудистых патологий, в том числе смертельные исходы от заболеваний данного вида.

Ученые сделали вывод, что употребление соли влияет на развитие инсульта и инфаркта.

Ранее врач-диетолог Олег Ирышкин рассказал, что потребление слишком соленых блюд может привести к инфарктам и инсультам. Специалист отметил, что необходимо стараться следить за количеством поваренной соли в продуктах питания или заменять ее аналогами.

