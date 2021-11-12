Врач назвал безопасные аналоги поваренной соли

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Потребление слишком соленых блюд может привести к инфарктам и инсультам, рассказал врач-диетолог Олег Ирышкин в интервью радио Sputnik.
По этой причине, отметил специалист, необходимо стараться следить за количеством поваренной соли в продуктах питания или заменять ее аналогами.
"В качестве замены подойдут любые травы или специи. Еще можно покупать соль с меньшим содержанием натрия", – сказал Ирышкин.
Также можно покупать соли калия и магния, они продаются в обычных магазинах и не содержат натрия, способного повышать давление.
Нормальной суточной нормой потребления соли во всех взятых продуктах считается не более пяти граммов, напомнил диетолог.
"Если давление 140 и выше, то соль ограничивается до трех граммов в сутки", – добавил врач.
Узнать количество содержащейся в продуктах соли можно на их упаковке. Если же такая информация отсутствует, подчеркнул Ирышкин, то можно посчитать приблизительно.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что избыточное потребление поваренной соли способствует развитию рака. Также он поделился собственным опытом отказа от соли, отметив, что таким образом он избавился от отеков.
"Доктор 24": соль
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