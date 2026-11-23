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Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила ЮНЕСКО в исключении погибших российских журналистов из доклада о безопасности представителей СМИ. В своем телеграм-канале она назвала такие действия проявлением неонацизма.

По словам Захаровой, при подготовке документа ЮНЕСКО сверяет информацию с анонимными неправительственными организациями. Она считает, что такая практика противоречит уставу и межправительственному статусу организации.

Дипломат утверждает, что в результате подобной проверки российские журналисты, погибшие в ходе конфликта на Украине, исчезают из списка жертв. В качестве объяснения этого решения, по ее словам, приводится некая методология, которую она расценила как дискриминацию по национальному признаку.

Захарова также связала происходящее с представлениями Запада о собственной исключительности. По ее мнению, подобный подход предполагает разделение людей на привилегированные группы и тех, чьи права и жизни якобы имеют меньшее значение.

Ранее официальный представитель МИД призвала не оставлять без ответа доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов. Она возмутилась отсутствием в документе сведений о погибших российских корреспондентах и назвала это ложью.