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Работодатель не вправе отказываться от выплаты тринадцатой зарплаты, если она предусмотрена внутренними документами компании или коллективным договором. При этом сотрудник должен выполнить установленные условия для ее получения, сообщила РИА Новости руководитель правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

Как правило, под тринадцатой зарплатой понимают дополнительное вознаграждение по итогам года. Такая выплата относится к стимулирующей части заработка и не является обязательной для всех работодателей.

Однако если организация закрепила порядок ее начисления в локальных нормативных актах или коллективном договоре, выплата становится обязательной. Работодатель должен соблюдать установленные правила и не может произвольно лишить сотрудника предусмотренного вознаграждения, пояснила эксперт.

Основные требования к организации системы оплаты труда содержатся в статье 135 Трудового кодекса России. В ней закреплено, что размеры окладов, тарифных ставок, доплат, надбавок и премий определяются коллективными договорами, соглашениями и внутренними документами работодателя.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 28 935 рублей с 1 января 2027 года. Предполагается, что показатель вырастет на 6,8%, а прожиточный минимум для трудоспособного населения увеличится до 22 047 рублей. Документ также предусматривает приостановку привязки МРОТ к медианной зарплате на 2027–2029 годы.