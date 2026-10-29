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29 октября, 18:53

Политика

Госдума одобрила в первом чтении проект о повышении МРОТ с 2027 года

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 28 935 рублей с 1 января 2027 года. Документ внесен правительством России в рамках бюджетного пакета.

В 2026 году МРОТ находится на уровне 27 093 рублей в месяц. Законопроект увеличивает его со следующего года на 6,8%. Согласно документу, величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране вырастет с 20 644 до 22 047 рублей (6,8%).

При этом на 2027–2029 годы приостанавливается действие норм об исчислении МРОТ исходя из величины медианной заработной платы. В этот период МРОТ будет фиксироваться, учитывая прогнозируемые темпы роста среднемесячной начисленной зарплаты сотрудников организаций.

В законопроекте указывается, что благодаря такому механизму удастся учитывать более актуальные и комплексные прогнозы, а не только статистическую медианную заработную плату.

Ранее руководитель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что минимальная заработная плата в России должна составлять не менее 60 тысяч рублей. Он также предложил установить прожиточный минимум на уровне не менее 45 тысяч рублей, а для борьбы с бедностью ввести 13-ю зарплату и пенсию, повысить материнский капитал и закрепить возможность получения родительских выплат.

МРОТ в Москве будет повышен с 1 января 2027 года

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