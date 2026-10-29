Погибшие при обрушении скалы в Каппадокии были гражданами Турции

Фото: MAX/Baza

Двое погибших при обрушении скалы в Каппадокии являлись гражданами Турции. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные местных властей.

Скала обрушилась у входа в музей под открытым небом Гереме 29 октября. Она появилась в результате вулканической активности и выветривания пород.

К месту обрушения сразу направились спасатели, бригады скорой помощи и другие экстренные службы. В результате были найдены два тела. При этом еще один человек пострадал.

Специалисты начали изучать обстоятельства ЧП. По словам губернатора провинции Невшехир Хюсейн Кек, обрушение могло произойти из-за недавних ливней и подмыва почвы.

