В Каппадокии обрушилась скала

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В районе Гереме в турецкой Каппадокии обрушилась скала. Под завалами могли оказаться люди, сообщил портал TurkiyeToday.

К месту обрушения направили спасателей, бригады скорой помощи и другие экстренные службы. Согласно предварительной информации, под камнями и грунтом могут быть несколько человек.

Официально данные о погибших и пострадавших не подтверждены. Спасательные и медицинские работы на месте продолжаются.

Скалы, которые называют "фейскими дымоходами", появились в результате вулканической активности и выветривания пород. Они считаются одной из главных природных достопримечательностей Каппадокии.

Ранее в районе Алушты в Крыму альпинисты спасли молодого человека, который забрался на 40-метровую скалу в Долине Привидений на горе Южная Демерджи и не смог спуститься сам. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения добрались до туриста, эвакуировали его и проводили в село Лучистое.