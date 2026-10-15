В Крыму спасатели сняли туриста с 40-метровой скалы в Долине Привидений

Фото: MAX/"ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"

Альпинисты спасательного отряда "Крым-Спас" помогли туристу, забравшемуся на 40-метровую скалу в Долине Привидений на горе Южная Демерджи у Алушты. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

По данным ведомства, вечером 14 октября поступила информация, что молодой человек не может спуститься самостоятельно. Чтобы добраться до парня, спасатели задействовали альпинистское снаряжение. Пострадавшего эвакуировали и сопроводили в село Лучистое.

Сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "Крым-Спас" вместе с членами регионального отделения "Россоюзспас" в тот день дважды выезжали помогать туристам в районе горного массива Демерджи. Второй вызов касался трех туристов, которые заблудились возле вершины Северная Демерджи.

В сумерках они потеряли дорогу вниз и оказались на склоне со сложным рельефом. Спасатели обнаружили людей, вывели их на туристическую тропу и сопроводили к личному автомобилю в селе Лучистое. Работы по поиску и эвакуации осложнялись темным временем суток и дождливой погодой, отметили в ведомстве.

Долина Привидений расположена на западном склоне Южной Демерджи. Это скопление камней, скал и природных изваяний, которые из-за выветривания приобрели причудливые формы. Место пользуется популярностью у туристов.

Ранее группа туристов, состоявшая из трех мужчин и одной женщины, отправилась на маршрут Голубиная пещера – Красная пещера в Крыму и в назначенное время не вышла на связь.

На следующий день МЧС начало поисково-спасательную операцию. Вечером этого же дня туристов нашли, их передали медикам для осмотра. Один из туристов рассказал, что группа провела под землей 36 часов.