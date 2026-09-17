Эксперт Лама: средняя стоимость восхождения на Эверест составляет 60 тыс долларов

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Средняя стоимость подъема на Эверест для одного альпиниста составляет около 60 тысяч долларов (более 5 миллионов рублей). Об этом РИА Новости рассказал генсек непальской ассоциации альпинизма Раджендра Лама.

По его словам, профессионально организованная экспедиция для иностранного альпиниста может стоить от 45 до 70 тысяч долларов и более. При этом премиальные или частные экспедиции обходятся значительно дороже.

В указанную сумму входит обязательный сбор за вхождение, который в 2026 году вырос до 15 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей). Кроме того, альпинисту предстоит оплатить услуги гида, страховку, снаряжение и логистику.

Ранее в Госдуме предложили запретить в России восхождение туристов на высоты более 4–5 тысяч метров без сопровождения опытных гидов. По словам думского депутата Сергея Кривоносова, это не должно ограничивать права граждан, но обязано повысить безопасность. В настоящее время российское законодательство не запрещает самостоятельное восхождение в горы.