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17 сентября, 13:12

Общество

Более 60 тыс чиновников осудили в РФ за коррупцию за 5 лет

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Более 60 тысяч чиновников осудили в России за коррупцию за 5 лет. Об этом генпрокурор РФ Александр Гуцан заявил на XI заседании межгосударственного совета по противодействию коррупции в Минске.

"Принципиальный подход прокуроров стал одним из ключевых факторов увеличения числа осужденных за коррупцию должностных лиц", – отметил Гуцан, слова которого передает РИА Новости.

Генпрокурор отметил, что сумма возмещенного ущерба по делам о коррупции выросла почти в 1,5 раза, а стоимость арестованного имущества обвиняемых превысила 800 миллиардов рублей.

"По итогам прошлого года и первого полугодия текущего года судами удовлетворены наши требования на общую сумму свыше 3 триллионов рублей", – указал он.

По словам Гуцана, в доход государства обращены тысячи домов, квартир и другой недвижимости, транспортные средства, финансовые активы, производственные комплексы и связанные с ними бизнес-структуры. В качестве примера он привел экс-руководителя госпредприятия, занимавшего пост замгубернатора одного из регионов. По антикоррупционному иску у него изъято 28 автомобилей, 9 земельных участков, 3 особняка, 24 других жилых и нежилых помещения.

Генпрокурор также признался, что, знакомясь со списком имущества очередного изобличенного в коррупции госслужащего, каждый раз задается вопросом, зачем здравому человеку с небольшим составом семьи десятки квартир и домов, гектары земли и автопарк элитных машин. По его мнению, здесь налицо признаки деградации личности, однако все осужденные коррупционеры признаны вменяемыми.

При этом предметом коррупционных преступлений чаще всего становятся виртуальные деньги, с изъятием которых раньше были сложности. Решить проблему, уточнил Гуцан, помог федеральный закон, разработанный при активном участии прокуроров и принятый в феврале этого года.

Документ закрепил в уголовном законодательстве статус цифровой валюты, процедуру ее изъятия и конфискации, а также обязал криптобиржи и обменники предоставлять информацию по запросу органов расследования и суда. По словам генпрокурора, принятие такого закона "закрыло лазейки, позволявшие преступникам прятать нелегальные капиталы в цифровых кошельках и оставаться безнаказанными".

Ранее Генпрокуратура РФ составила криминологический портрет типичного среднего российского коррупционера. Это несудимый мужчина в возрасте от 30 до 49 лет. У него есть высшее образование и семья, а закон он преступил по месту постоянного проживания.

В Генпрокуратуре РФ составили типичный портрет коррупционера

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