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17 сентября, 12:49

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SHOT: россияне пожаловались на крапивницу и проблемы с ЖКТ в Китае

Россияне в Китае пожаловались на крапивницу и кишечную инфекцию

Фото: MAX/SHOT

Несколько россиян рассказали о проблемах со здоровьем, возникших во время пребывания в Китае – у людей появились зудящие красные пятна на коже одновременно с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает канал SHOT в мессенджере МАХ.

Один из таких случаев произошел с 36-летней жительницей Санкт-Петербурга Ринатой. Во время отдыха с мужем она обнаружила высыпания незадолго до окончания поездки. Супруги не стали обращаться за медицинской помощью и отправились дальше – на Бали. Через несколько дней состояние россиянки ухудшилось настолько, что ей пришлось лечь в больницу. Там врачи обнаружили кишечную инфекцию и связали с ней развитие крапивницы.

Кроме того, о проблемах с кожей и пищеварением рассказала Лана, около года назад переехавшая в Китай для работы. За это время девушка дважды сталкивалась с появлением зудящих пятен, причем одновременно у нее возникали проблемы с ЖКТ. Пока россиянка не обращается к врачам и самостоятельно принимает местный аналог "Смекты" и активированный уголь.

При крапивнице симптомы обычно удается снять с помощью антигистаминных средств, однако нарушения работы кишечника требуют отдельного внимания, поэтому при их появлении рекомендуют обращаться к специалисту.

Основным источником кишечных инфекций в Китае считаются зараженные продукты и вода. Опасность могут представлять сырая пища, мясо, которое недостаточно хорошо прожарили, а также напитки неизвестного происхождения.

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