Число госпитализированных после отравления в кафе в Казани выросло до 28

Фото: depositphotos/sudok1

Число госпитализированных после отравления в кафе Nan Kebab в Казани увеличилось до 28. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

В ведомстве уточнили, что все пациенты были доставлены в Республиканскую клиническую инфекционную больницу имени профессора А. Ф. Агафонова. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, им оказывают необходимую помощь.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело. Сначала было известно о 33 заболевших, однако позднее число случаев кишечной инфекции возросло до 58. При этом у 22 человек выявлена сальмонелла.

В ходе проверки в кафе были выявлены нарушения, а продукцию изъяли из оборота. Всего с реализации сняли 20 партий общим весом 44 килограмма, после чего заведение опечатали. Материалы поступили в суд.

