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17 сентября, 11:59

Экономика

Ассоциация банков РФ обсудила допмеры поддержки бизнеса после атак БПЛА

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Ассоциация банков России обсудила дополнительные меры финансово-кредитной поддержки компаний, которые пострадали от атак БПЛА на логистические центры, склады, производственные и торговые объекты. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Обсуждение было организовано по инициативе группы RWB и WB Банка. Участники совещания подчеркнули, что уже предпринятых усилий может быть недостаточно: предприятия из пострадавших отраслей нуждаются в дополнительной поддержке по аналогии с мерами периода пандемии COVID-19. Как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных компаний остро стоит вопрос получения финансирования.

Председатель совета Ассоциации банков России, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков призвал рассмотреть меры, которые кредитные организации могут реализовать самостоятельно, в том числе реструктуризацию кредитов и рассрочку платежей. Он также предложил выработать инициативы по уже принятым регуляторным мерам поддержки и обсудить инструменты, требующие бюджетного финансирования и госгарантий.

Участники совещания подтвердили актуальность действующих мер: отсрочек по уплате налогов, рекомендаций Центробанка РФ по кредитным каникулам для субъектов МСП, а также программ льготного кредитования Минэкономразвития, ЦБ и Корпорации МСП. Собственные программы помощи представили также Сбербанк, ВТБ и WB Банк.

Среди предложенных мер значится расширение льготного кредитования для цифровых платформ и электронной торговли, нефтепереработки, сельского хозяйства и туризма с отдельными лимитами для МСП, крупного бизнеса и системообразующих предприятий. Кроме того, предлагается временно скорректировать регулирование для предоставления компаниям финансирования и кредитных каникул.

Участники встречи считают, что благодаря этому удастся восстановить оборот в пострадавших областях в течение следующего года и сохранить занятость на уровне более 350 тысяч человек.

В августе правительство РФ утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА на объекты Wildberries, а также меры по сохранению работы самой компании. Они предусматривают отсрочку по налогам и страховым взносам, приостановку налоговых проверок и проверок правильности исчисления и уплаты взносов.

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