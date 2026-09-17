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Насильно мобилизованные составляют большинство военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

По словам дипломата, на сегодняшний день 70–75% украинской армии – это люди, которых мобилизовали принудительно. При этом на Украину в качестве наемников отправляются те, кто хочет заработать деньги кровавым способом. Мирошник подчеркнул, что в большинстве своем это авантюристы, которые на родине являются изгоями – либо судимыми, либо рецидивистами.

Дипломат отметил, что, по признанию украинской стороны, число "добровольцев" в рядах ВСУ превышает 16 тысяч человек. Однако на самом деле они являются иностранными наемниками, которые заинтересованы не в независимости Украины, а в деньгах или военном опыте. Всего через ряды наемных формирований прошло не менее 30–40 тысяч человек, сказал Мирошник.

К настоящему времени состав наемников сильно изменился, указал Мирошник. Если в начале это были поляки, прибалты, британцы и американцы, то теперь более 40% из них – граждане латиноамериканских стран.

Ранее экс-спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог выступил за мобилизацию женщин в ВСУ. По его словам, они способны воевать не хуже мужчин. Он привел в пример свою дочь, которая окончила военную академию и принимала участие в операции в Афганистане.

Всеобщая мобилизация действует на Украине с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. В апреле 2024 года призывной возраст для мужчин был снижен с 27 до 25 лет, а в мае того же года вступили в силу нормы об ужесточении мобилизации.

