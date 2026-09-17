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17 сентября, 14:46

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NYP: в США подросток перенес несколько операций после нападения бешеного бобра

В США подросток перенес несколько операций после нападения бешеного бобра

Фото: 123RF.com/epidemiks

В США 13-летний Доминик Себула перенес несколько операций после нападения бешеного бобра. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Инцидент произошел 26 июля в государственном парке Каннингем-Фолс в штате Мэриленд. Подросток купался и наблюдал за рыбами под водой, когда животное вцепилось ему в грудь. По словам отца мальчика Джеффа, бобр схватил сына за голову и ногу и пытался оторвать.

Доминику удалось вырваться, но бобр атаковал снова, укусив за правую руку. После этого подростка доставили вертолетом в больницу, где обработали раны и провели курс лечения от бешенства. Отец отметил, что это не один укол, а несколько прививок вокруг каждого места укуса.

Подросток перенес три операции по лечению ран на груди и руках, а также по восстановлению серьезных повреждений нервов. Сейчас он уже вернулся в школу. По словам отца, эта история сделала сына "довольно популярным", когда он поделился ею с одноклассниками.

Ранее неизвестная рыба укусила россиянку на одном из курортных островов архипелага Тысяча островов в Индонезии. Во время купания женщина почувствовала болезненный укус в ногу. После выхода из воды на коже осталось округлое покраснение.

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