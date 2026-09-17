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17 сентября, 14:42

Спорт

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков ушел из жизни в возрасте 59 лет. О его кончине в своем телеграм-канале сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.

По словам супруги спортсмена, причиной его смерти стала онкология. Она рассказала Baza, что Чепиков долго боролся с заболеванием, но даже во время лечения продолжал работать в комитете ГД по государственному строительству и законодательству.

Чепиков родился в 1967 году в рабочем поселке Хор в Хабаровском крае. Затем он вместе с семьей переехал в Алтайский край. Позже для учебы в спортивной школе-интернате он переехал в Свердловск, ныне Екатеринбург. В 1985 году его включили в юношескую сборную команду Советского Союза.

В 1987-м на чемпионате мира среди юниоров в финском Лахти спортсмен получил три золотые медали, а местная пресса прозвала его "принцем биатлона". На Зимних Олимпийских играх – 1988 в канадском Калгари Чепиков завоевал бронзу в спринте на 10 километров и золото в составе сборной команды в эстафете 4×7,5 километра. Еще одну олимпийскую золотую медаль он получил в 1994 году, став лучшим в спринте на 10 километров в норвежском Лиллехаммере.

Кроме спортивных достижений, Чепиков известен и своей политической карьерой. С 2008 по 2011 год он был депутатом Облдумы Свердловской области, затем являлся депутатом Заксобрания этого же региона. С 2016 года был депутатом Госдумы двух созывов – седьмого и восьмого.

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