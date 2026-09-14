Экс-вратарь "Вест Хэма" Людек Миклошко умер в возрасте 64 лет

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Бывший вратарь английских клубов "Вест Хэм" и "Куинз Парк Рейнджерс" Людек Миклошко умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Уточняется, что футболист боролся с онкологическим заболеванием. В 2024 году он заявил, что отказывается от дальнейшего лечения. В "Вест Хэме", комментируя новость о смерти Миклошко, подчеркнули, что тот навсегда займет особое место в сердцах болельщиков клуба.

Миклошко родился в 1961 году. Свою спортивную карьеру он начал в чехословацком клубе "Баника". В 1990-м футболист перешел из "Баники" в "Вест Хэм".

В дебютном сезоне вратарь помог команде выйти в высший дивизион. За клуб Миклошко выступал до 1998 года, проведя 373 матча. Затем он на правах аренды перешел в "Куинз Парк Рейнджерс", где завершил карьеру в 2001 году.

Затем Миклошко вернулся в "Вест Хэм" и до 2010 года работал тренером вратарей. Позже он трудился в спортивном агентстве, а затем стал членом правления и спортивным директором "Баники".