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14 сентября, 13:40

Спорт

Экс-вратарь "Вест Хэма" Людек Миклошко умер в возрасте 64 лет

Фото: ТАСС/EPA/VINCE MIGNOTT

Бывший вратарь английских клубов "Вест Хэм" и "Куинз Парк Рейнджерс" Людек Миклошко умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Уточняется, что футболист боролся с онкологическим заболеванием. В 2024 году он заявил, что отказывается от дальнейшего лечения. В "Вест Хэме", комментируя новость о смерти Миклошко, подчеркнули, что тот навсегда займет особое место в сердцах болельщиков клуба.

Миклошко родился в 1961 году. Свою спортивную карьеру он начал в чехословацком клубе "Баника". В 1990-м футболист перешел из "Баники" в "Вест Хэм".

В дебютном сезоне вратарь помог команде выйти в высший дивизион. За клуб Миклошко выступал до 1998 года, проведя 373 матча. Затем он на правах аренды перешел в "Куинз Парк Рейнджерс", где завершил карьеру в 2001 году.

Затем Миклошко вернулся в "Вест Хэм" и до 2010 года работал тренером вратарей. Позже он трудился в спортивном агентстве, а затем стал членом правления и спортивным директором "Баники".

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