Шесть новых стендов открыли на "Аллее наставников" в Черемушках

Фото: Тимофей Мелентьев

В Москве установили шесть новых информационных стендов на "Аллее наставников" в сквере у пересечения Нахимовского проспекта и Профсоюзной улицы. Экспозиция посвящена выдающимся жителям и деятелям Юго-Западного округа столицы.

Церемония открытия прошла 14 сентября и собрала около 200 активистов и местных жителей. Также первые обладатели новой награды "Наставник ЮЗАО" получили памятные знаки. Ими стали люди, которым посвящены новые стенды.

Среди новых героев экспозиции – генерал-майор в отставке, профессор Академии военных наук Николай Тутрин. Сейчас он занимается общественной работой, встречается с молодежью в рамках патриотического воспитания и участвует в сборе гуманитарной помощи для участников СВО.

Еще один стенд рассказывает об основателе спортивного клуба "Гладиатор" Сергее Федюкине. Клуб работает на улице Академика Волгина более 30 лет, он выпустил несколько поколений спортсменов. Среди его воспитанников – чемпион Москвы и России, Европы 2007 года и мира 2008 года по кикбоксингу в супертяжелом весе Дмитрий Никитин. Федюкин умер в 2023 году, поэтому памятный знак на церемонии передали его сыну.

"Аллею наставников" создали в 2023 году, когда в России отмечался Год педагога и наставника. Первоначально здесь разместили 32 стенда, посвященных, например, кинорежиссеру Эльдару Рязанову, актеру Армену Джигарханяну, народному художнику России Сергею Андрияке и заслуженному учителю России Евгению Ямбургу. С учетом новых экспонатов количество стендов достигло 52.

Военный врач и эксперт РАН Дмитрий Назаров рассказал, что медицинской и научной сфере посвящены истории Владимира Кулакова и Владимира Харченко. Кулаков внес вклад в развитие отечественного акушерства и гинекологии, совершенствование методов диагностики и лечения – его работы стали основой для подготовки поколений специалистов. В свою очередь, Харченко прошел путь от районного хирурга до академика РАН, создал научную школу реконструктивно-восстановительной хирургии трахеи и бронхов и разрабатывал методы, расширившие возможности лечения пациентов после операций.

Назаров отметил, что современные достижения столичной медицины опираются в том числе на созданные ими научные школы. По его словам, в 2025 году высокотехнологичную медицинскую помощь в городских стационарах получили более 129 тысяч пациентов, а число хирургических операций такого уровня выросло почти на 40%.

Память о выдающихся людях сохраняется и в других местах ЮЗАО. Улица Академика Бакулева в Теплом Стане названа в честь одного из основоположников отечественной сердечно-сосудистой хирургии. Улица Кравченко на границе Ломоносовского района и района Проспект Вернадского носит имя одного из первых дважды героев Советского Союза, летчика-аса Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что в Москве с 25 по 27 сентября пройдет акция "Московские истории", приуроченная ко Всемирному дню туризма. В программе – более 500 экскурсий на 160 с лишним площадках, включая музеи, театры, усадьбы и другие достопримечательности.

Участникам предложат экскурсии по закулисью Театра Российской армии, Китай-городу, станциям метро, усадьбе писателя Льва Толстого и Большой спортивной арене "Лужники". Для детей подготовили маршруты по новой территории Московского зоопарка и квест по местам поэта Александра Пушкина. Впервые в программу включили экскурсии для слабовидящих – одна из них посвящена балерине Майе Плисецкой и пройдет с использованием музыкальных записей, ароматов и тактильных предметов.