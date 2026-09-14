Ветеринар Шеляков назвал тяжелые последствия нанесения сфинксу тату в Ростове-на-Дону

Ростовский тату-мастер набил коту-сфинксу надпись "Боевая Русь" и орнамент, а затем выбросил на улицу. По данным СМИ, питомец был нужен ему лишь как "тренировочная модель". Как это отразится на здоровье животного и что грозит владельцу за подобные эксперименты, разбиралась Москва 24.
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В Ростове-на-Дону кот-сфинкс оказался на улице после того, как тату-мастер набил ему надпись "Боевая Русь" и орнамент. По данным СМИ, мужчина использовал животное как "тренировочную модель", а когда понял, что не получил желаемого результата, избавился от питомца.
Кота обнаружила на улице местная жительница Элла и временно приютила животное. Она рассказала РЕН ТВ, что сфинксу уже 10 лет, поэтому переживает, возьмет ли его кто-то к себе. При этом, несмотря на пережитое, животное быстро освоилось у временной хозяйки, но женщина хочет найти ему постоянную любящую семью.
Кроме того, бренд "Боевая Русь", чье лого набили животному, подобную рекламу явно не одобрил. В паблике компании в соцсети "ВКонтакте" сменили логотип, на котором изображен сфинкс вместе с надписью "Любим котов".
Это не первый подобный инцидент. К примеру, в 2023 году услуга нанесения татуировок сфинксам появилась на сайте и в соцсетях одного из столичных салонов. Сотрудники утверждали, что после процедуры питомец "станет самым модным, желанным, крутым" и прославится в интернете.
К объявлению прилагался рекламный ролик, в котором владелец студии делает татуировку сфинксу, причем животное находилось в сознании. В салоне обещали безопасность процедуры: наркоз, нанесение рисунка, выведение из наркоза и обезболивающую инъекцию. Стоимость стартовала от миллиона рублей.
Позднее владелец салона Юрий опроверг эту информацию, заявив, что история была шуткой ко Дню кота, который отмечается 1 марта.
"Это всего лишь фотосессия. На видео видно, что ничего котикам не делали. Все они живы, здоровы и прекрасно себя чувствуют", – сказал он.
Мастер уточнил, что вместо татуировок на телах сфинксов были наклейки.
"Требует законодательного запрета"
Татуировки, в том числе клеймение, давно признаны негуманными и малоинформативными, сообщил врач‑ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков Москве 24.
"Они размываются, теряются, прочтение со временем становится затруднительным. Щенков татуируют, но кожа растягивается, и определить, что было нанесено, сложно. Поэтому клеймение как таковое давно неактуально. Более надежный способ – чипы", – пояснил эксперт.
Декоративные татуировки "для баловства" специалист назвал жестоким обращением с животным.
"Нанесение рисунка связано с болью и дискомфортом, нельзя исключать аллергические реакции и токсическое действие. Это абсолютно негуманное отношение к зверям, требующее законодательного запрета", – подчеркнул эксперт.
В целом же краска онкогенна, в особенности желтая. Также татуировка может скрывать под собой процессы, которые врач не сразу увидит, и это косвенно влияет на здоровье, резюмировал Шеляков.
"Реальное лишение свободы"
Адвокат Андрей Конышев обратил внимание, что раньше статья о жестоком обращении с животными (245 УК РФ) предусматривала минимальные штрафы, причем под жестокостью подразумевался любой вред вплоть до убийства.
"В последние годы статью видоизменили, в том числе до реального лишения свободы. Это связано с появлением групп подростков в интернете, которые сколачивали банды, издевались над зверями, снимали на видео, выкладывали не только на российские, но и на зарубежные сайты и даже начали на этом зарабатывать. Поэтому законодательство сильно изменилось в лучшую сторону", – отметил он в разговоре с Москвой 24.
По словам правозащитника, на решение судьи влияют наличие ранних судимостей (по аналогичным статьям или тяжким преступлениям против людей) и смягчающие обстоятельства (наличие семьи, несовершеннолетних детей на иждивении, положительные характеристики). Кроме того, необходимо проведение медицинской экспертизы в отношении питомца, чтобы установить вред здоровью.
"При нанесении татуировки животное вряд ли сидело смирно: оно либо получало удары, либо было связано, и у него есть повреждения на теле, либо было что-то иное", – пояснил адвокат.
К расследованию в подобных делах привлекаются судебно-медицинский эксперт, который определит степень повреждений у животного, и эксперт-психиатр, проверяющий наличие наклонностей к садизму у человека, заключил Конышев.