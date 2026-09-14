Ветеринар Шеляков назвал тяжелые последствия нанесения сфинксу тату в Ростове-на-Дону

Ростовский тату-мастер набил коту-сфинксу надпись "Боевая Русь" и орнамент, а затем выбросил на улицу. По данным СМИ, питомец был нужен ему лишь как "тренировочная модель". Как это отразится на здоровье животного и что грозит владельцу за подобные эксперименты, разбиралась Москва 24.

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Фото: телеграм-канал "112"; телеграм-канал Baza

В Ростове-на-Дону кот-сфинкс оказался на улице после того, как тату-мастер набил ему надпись "Боевая Русь" и орнамент. По данным СМИ, мужчина использовал животное как "тренировочную модель", а когда понял, что не получил желаемого результата, избавился от питомца.



Кота обнаружила на улице местная жительница Элла и временно приютила животное. Она рассказала РЕН ТВ, что сфинксу уже 10 лет, поэтому переживает, возьмет ли его кто-то к себе. При этом, несмотря на пережитое, животное быстро освоилось у временной хозяйки, но женщина хочет найти ему постоянную любящую семью.





Элла подобравшая кота ростовчанка Он очень активный такой. Прямо кот. Зашел, все осмотрел. Все щели, всю мебель, все осмотрел. Очень аккуратный.

Кроме того, бренд "Боевая Русь", чье лого набили животному, подобную рекламу явно не одобрил. В паблике компании в соцсети "ВКонтакте" сменили логотип, на котором изображен сфинкс вместе с надписью "Любим котов".

Это не первый подобный инцидент. К примеру, в 2023 году услуга нанесения татуировок сфинксам появилась на сайте и в соцсетях одного из столичных салонов. Сотрудники утверждали, что после процедуры питомец "станет самым модным, желанным, крутым" и прославится в интернете.

К объявлению прилагался рекламный ролик, в котором владелец студии делает татуировку сфинксу, причем животное находилось в сознании. В салоне обещали безопасность процедуры: наркоз, нанесение рисунка, выведение из наркоза и обезболивающую инъекцию. Стоимость стартовала от миллиона рублей.



Позднее владелец салона Юрий опроверг эту информацию, заявив, что история была шуткой ко Дню кота, который отмечается 1 марта.



"Это всего лишь фотосессия. На видео видно, что ничего котикам не делали. Все они живы, здоровы и прекрасно себя чувствуют", – сказал он.



Мастер уточнил, что вместо татуировок на телах сфинксов были наклейки.

"Требует законодательного запрета"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Татуировки, в том числе клеймение, давно признаны негуманными и малоинформативными, сообщил врач‑ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков Москве 24.

"Они размываются, теряются, прочтение со временем становится затруднительным. Щенков татуируют, но кожа растягивается, и определить, что было нанесено, сложно. Поэтому клеймение как таковое давно неактуально. Более надежный способ – чипы", – пояснил эксперт.

Декоративные татуировки "для баловства" специалист назвал жестоким обращением с животным.

"Нанесение рисунка связано с болью и дискомфортом, нельзя исключать аллергические реакции и токсическое действие. Это абсолютно негуманное отношение к зверям, требующее законодательного запрета", – подчеркнул эксперт.





Михаил Шеляков врач‑ветеринар высшей квалификационной категории Татуировка часто занимает значительную площадь на теле. Краски предназначены для человека, а не для животных. Если кто-то говорит, что они адаптированы для зверей, это ложь, специальных исследований составов не проводится из-за отсутствия спроса. Осложнения – заражение крови, шрамы, снижающие качество жизни.

В целом же краска онкогенна, в особенности желтая. Также татуировка может скрывать под собой процессы, которые врач не сразу увидит, и это косвенно влияет на здоровье, резюмировал Шеляков.

"Реальное лишение свободы"

Адвокат Андрей Конышев обратил внимание, что раньше статья о жестоком обращении с животными (245 УК РФ) предусматривала минимальные штрафы, причем под жестокостью подразумевался любой вред вплоть до убийства.

"В последние годы статью видоизменили, в том числе до реального лишения свободы. Это связано с появлением групп подростков в интернете, которые сколачивали банды, издевались над зверями, снимали на видео, выкладывали не только на российские, но и на зарубежные сайты и даже начали на этом зарабатывать. Поэтому законодательство сильно изменилось в лучшую сторону", – отметил он в разговоре с Москвой 24.





Андрей Конышев адвокат Нормальный человек не будет издеваться над зверем, тренироваться на нем, а потом выбрасывать на улицу. Если психиатрическая экспертиза покажет, что он здоров, но есть наклонности садизма, ему грозит реальное лишение свободы. Наказание зависит от состава преступления и варьируется, начиная от штрафа до 80 тысяч рублей и заканчивая реальным лишением свободы до 5 лет.

По словам правозащитника, на решение судьи влияют наличие ранних судимостей (по аналогичным статьям или тяжким преступлениям против людей) и смягчающие обстоятельства (наличие семьи, несовершеннолетних детей на иждивении, положительные характеристики). Кроме того, необходимо проведение медицинской экспертизы в отношении питомца, чтобы установить вред здоровью.

"При нанесении татуировки животное вряд ли сидело смирно: оно либо получало удары, либо было связано, и у него есть повреждения на теле, либо было что-то иное", – пояснил адвокат.



К расследованию в подобных делах привлекаются судебно-медицинский эксперт, который определит степень повреждений у животного, и эксперт-психиатр, проверяющий наличие наклонностей к садизму у человека, заключил Конышев.

