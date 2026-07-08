Юрист Комагина: за увечья животным блогеру Баласяну грозит до 5 лет лишения свободы

Зоозащитники обвинили столичного блогера Олега Баласяна в живодерстве: по их словам, в соцсетях он публикует шокирующие видео с истязаниями животных и собачьими боями. Какое наказание может его ждать в случае доказательства вины – в материале Москвы 24.

"Продолжаем вводить собаку в стресс"

Блогер Олег Баласян из подмосковной деревни Красновские Выселки публикует видео с истязаниями животных, устраивает собачьи бои и монетизирует контент с насилием в платном телеграм-канале, утверждают зоозащитники и волонтеры. По их словам, мужчина не может получать питомцев из приютов напрямую, поскольку давно внесен в черные списки. Вместо этого он якобы действует через подставных лиц.

"Масса следов крови. Было снято, как он натравливает больших собак на маленьких щенков, собачьи бои, что категорически запрещено в соответствии с 498-м Федеральным законом "Об ответственном обращении с животными". Как нормальный человек, я не могла остаться в стороне от всего этого", – заявила телеканалу Москва 24 юрист и правозащитник Анна Зыбенко.

Волонтер Диана Михайлова рассказывала НСН, что в июне отдала щенка по кличке Моника женщине, которая представилась волонтером. Причем она пришла с ребенком и сказала, как собака теперь будет хорошо жить. Однако на следующий день Диане начали писать, что животное оказалось у Баласяна.





Диана Михайлова волонтер Эти взятые им беспородные собаки служат притравкой для его собак, у которых уже есть зооагрессия. Для того чтобы снимать платный треш-контент, ему нужны новые жертвы.

Монику удалось забрать у блогера после обращений в полицию и прокуратуру. В ветклинике у нее диагностировали цистит, гастрит и другие проблемы со здоровьем. По словам зоозащитников, у Баласяна погибли как минимум питбуль Граф, борзая Леди, дворняги Дворик и Мира. Неизвестна судьба сиба-ину по кличке Самурай – собака якобы сбежала, но информации о животном нет.

К примеру, Графа Баласян в течение двух лет избивал арматурой, лопатой и граблями, морил голодом до шести дней подряд, а затем усыпил, оправдав это агрессивным поведением животного, утверждают волонтеры. При этом, по их словам, Граф успешно прошел психологический тест, подтвердивший отсутствие агрессии.

Блогер же публиковал посты, в которых подробно описывал методы "воспитания" животных.





Олег Баласян блогер Продолжаем бить и вводить собаку в стресс, а без камеры необходимо ударить четыре раза по голове арматурой и продолжать этот метод в течение 8 месяцев, только так получим нужный результат.

Также в 2023 году Баласян ездил в Донецкий зоопарк, где директор подарил ему двух щенков борзых – Лорда и Леди. В конце 2023 года Леди якобы заболела онкологией, и в январе 2024 года ее усыпили и кремировали. Подписчики утверждают, что должного лечения собака не получала, а вместо обезболивания Баласян создавал контент, снимая ее в муках. Лорд еще жив, но постоянно подвергается жестокому обращению: по словам Баласяна, он постоянно дерется с другими собаками. В один из дней кто-то закинул Лорда на острый профиль забора, а с обратной стороны участка к съемке уже была готова камера. У Лорда деформация стопы, а на груди есть шрамы, уверяют активисты.

Кроме того, Баласян публиковал большое количество видео, на которых дворняжку Миру трепали другие его собаки. В итоге они вырыли подкоп в вольере и загрызли ее. Блогер впоследствии утверждал, что это случайное стечение обстоятельств. Также в группе волонтеров есть информация, что он якобы накрывал котенка железным контейнером и поджигал. Блогер также публиковал фото и видео гениталий животных крупным планом, а также видеозаписи их совокуплений.

"Спокойно гуляю с автоматом по Москве"

Полиция проверяет Олега Баласяна по всем обращениям волонтеров, заявили в МВД в ответ на запрос журналиста Ксении Собчак. В то же время там подчеркнули, что не раз приезжали в дом блогера, но никаких нарушений в содержании питомцев не нашли. Кроме того, мужчину оштрафовали за видео, где он стреляет из холостого оружия на своем участке.

При этом Собчак опубликовала ролик, где Баласян с неким оружием в руках угрожает своим недоброжелателям.





Олег Баласян блогер Мы передвигаемся, ходим по Москве, ждем, что к нам подойдут, чтобы рассказать, "где раки зимуют". Вот Москва, дом, я здесь приехал на встречу с хейтерами – никого нет. Если вы такие смелые, вот я в Москве гуляю спокойно с автоматом. Так что не вые...

При этом в общении с телеканалом Москва 24 Олег Баласян был куда более приветлив и даже провел для журналистов экскурсию по своему дому 10 августа. Вместе со СМИ туда приехали зоозащитники, а также приставы. По словам блогера, благодаря повышенному вниманию к своей персоне животные содержатся в лучших условиях.

"Есть кухня для питомцев, чтобы все не готовилось дома. Все (обвинения. – Прим. ред.) необоснованны, ни одно мое животное не покалечено. <...> Вы видели моих животных: они в плохом состоянии? Они между собой общаются? Адекватны, побиты? Нет. Я заинтересован в просмотре на закрытом канале", – сказал Баласян.

Кроме того, приехавший на место ветеринар после осмотра животных не нашел никаких проблем и назвал условия их содержания "просто лучшими".

"Честно говоря, давно такого не видел", – сказал ветеринар телеканалу Москва 24.

Однако, несмотря на это, животных у блогера изъяли как минимум до первого судебного заседания. В то же время одна из местных жительниц рассказала журналистам, что ранее с участка мужчины раздавались просто жуткие звуки.

"Я не могла выходить к себе на участок: такие вопли собак... Их тут не то что гоняли – просто били. Собака может поскуливать, повизгивать, а здесь просто ор собачий был. Это было невозможно: я закрывала голову, окна и уходила на другую сторону дома", – поделилась соседка блогера.

При этом ранее Баласян заявлял о неких связях в правоохранительных органах. В одном из постов он благодарил сотрудников УВД "ЦАО" за понимание методов воспитания животных.

"Напоили чаем и купили подписку на наш платный VIP-телеграм-канал", – написал Баласян.

Однако в столичной полиции сообщали изданию MSK1RU, что к блогеру не приезжали, а его делом занимается другой территориальный орган.

В еще одном ролике Баласян уже говорил, что его брат будто бы занимает пост начальника прокуратуры Мытищ, а сам он "член семейной династии МВД". Также зоозащитники ссылались на видео, в котором блогер открыто выступил против волонтеров.

Накажут?

По мнению юриста, руководителя благотворительного фонда помощи животным Анастасии Комагиной, в этой ситуации усматриваются все признаки части 2 статьи о жестоком обращении с животными (245 УК РФ). Максимальное наказание по ней составляет лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.



"Помимо этого, действия могут быть квалифицированы и по другим статьям. Например, о мошенничестве (159 УК РФ), если он брал чужих животных под видом передержки, не собираясь их возвращать, а использовал для своих целей. Наказание по части 1 включает в том числе до 2 лет лишения свободы", – рассказала она Москве 24.

Также возможно привлечение по статье о незаконной организации и проведении азартных игр (171.2 УК РФ), если подписчики делали ставки на исход собачьих боев. Это может повлечь штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 2 лет.

Наказание может быть и по статье о несоблюдении требований к содержанию животных (8.52 КоАП РФ), в том числе со штрафом до 3 тысяч рублей, если не удастся доказать умышленное причинение вреда, уточнила юрист.





Анастасия Комагина юрист, руководитель благотворительного фонда помощи животным Если человек стал свидетелем жестокого обращения с животными в интернете, важно действовать последовательно. Первое – зафиксировать доказательства: сделать скриншоты и сохранить ссылки на публикации или канал. Второе – подать заявление в полицию. Это можно сделать лично в любом отделении, через сайт МВД или по телефону 102 или 112. Третье – если в полиции заявление проигнорировали, направить жалобу в прокуратуру.

Кроме того, можно пожаловаться в Роскомнадзор через официальный сайт ведомства и использовать функционал соцсетей: отправить жалобу через встроенную функцию, описать проблему и привлечь к проблеме соцсети.



По оценке юриста, на практике нередко такие дела заканчиваются просто блокировкой канала с живодерскими роликами. Но в данном случае есть шансы на реальное наказание, потому что человек известен, и вопрос только в том, как сработает следствие, заключила Комагина.

При этом адвокат Дмитрий Емельянов заявил телеканалу Москва 24, что в законодательстве об ответственности за жестокое обращение с животными есть пробелы. В частности, она наступает лишь когда доказана гибель или увечье питомца. Если этого не было или не удалось собрать факты, оформляется лишь административное правонарушение.

Также эксперт обратил внимание, что на данный момент нет никакой ответственности за пропаганду жестокого обращения с животными. По его словам, соответствующий законопроект ранее был внесен в Госдуму, но решение по нему пока не принято.

