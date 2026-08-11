Премьер Грузии отказался восстанавливать дипотношения с Россией

Фото: depositphotos/leo_altman

Тбилиси не вернется к полноценным дипломатическим отношениям с Москвой, пока Россия признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

"Нашей целью в отношении Российской Федерации является мирное урегулирование конфликта", – сказал Кобахидзе и добавил, что это является одним из внешнеполитических приоритетов Грузии.

Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой 2 сентября 2008 года после признания независимости Абхазии и Южной Осетии. При этом грузинский МИД указывал, что сохраняет консульские отношения с РФ.

Ранее Кобахидзе заявил, что Грузия ведет прагматичную внешнюю политику по отношению к РФ. По его словам, она носит четкий характер и основывается на двух ключевых аспектах: принципиальных "красных линиях" и прагматичном взаимодействии.