Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 19:08

Политика

Премьер Грузии отказался восстанавливать дипотношения с Россией

Фото: depositphotos/leo_altman

Тбилиси не вернется к полноценным дипломатическим отношениям с Москвой, пока Россия признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

"Нашей целью в отношении Российской Федерации является мирное урегулирование конфликта", – сказал Кобахидзе и добавил, что это является одним из внешнеполитических приоритетов Грузии.

Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой 2 сентября 2008 года после признания независимости Абхазии и Южной Осетии. При этом грузинский МИД указывал, что сохраняет консульские отношения с РФ.

Ранее Кобахидзе заявил, что Грузия ведет прагматичную внешнюю политику по отношению к РФ. По его словам, она носит четкий характер и основывается на двух ключевых аспектах: принципиальных "красных линиях" и прагматичном взаимодействии.

Читайте также


политиказа рубежом

Почему экстремальные челленджи могут стоить жизни?

Такие испытания создают существенную нагрузку на организм и могут привести к физиологическим сбоям

Читать
закрыть

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика