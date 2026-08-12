Рособрнадзор не планирует усложнять задания ЕГЭ

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Рособрнадзор не ставит перед собой задачу усложнения содержания единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Помощник президента России, экс-министр образования Андрей Фурсенко ранее заявил, что ЕГЭ нужно делать сложнее, если число выпускников с максимальными баллами становится слишком большим.

По словам Фурсенко, множество абитуриентов с высокими баллами одновременно претендуют на ограниченное число мест в вузах. Если так происходит, то стоит менять ЕГЭ и не бояться, что из-за этого средний балл уменьшится.

Как пояснили в Рособрнадзоре, содержание экзаменационных материалов определяется Федеральным государственным образовательным стандартом и федеральными образовательными программами. В ЕГЭ нет заданий за рамками школьной программы, а по мере выхода государственных учебников содержание экзамена синхронизируется с ними.

В ведомстве также отметили, что результаты ЕГЭ должны позволять проводить процедуры государственной итоговой аттестации и дифференцировать абитуриентов по уровню подготовки для поступления в вузы.

При этом учитывается, что учебные предметы, кроме русского языка, в 10–11-х классах могут изучаться на базовом или углубленном уровне. Часть заданий ориентирована на программу базового уровня, часть – на программу углубленного уровня.

Ранее стало известно, что выпускница, впервые в истории ЕГЭ набравшая 500 баллов, стала студенткой Московского физико-технического института.

Всего на бюджетные места в МФТИ в 2026 году приняты 1 117 человек со средним баллом 98. Среди первокурсников 396 человека получили на ЕГЭ 100 баллов, 145 – 200-балльников, 23 – 300-балльников, а также по одному абитуриенту с 400 и 500 баллами.