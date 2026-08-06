Первая в истории 500-балльница по ЕГЭ стала студенткой МФТИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выпускница, впервые в истории единого государственного экзамена (ЕГЭ) набравшая 500 баллов, стала студенткой Московского физико-технического института (МФТИ). Об этом сообщил ректор вуза Дмитрий Ливанов в беседе с ТАСС.

Всего на бюджетные места в МФТИ в 2026 году приняты 1 117 человек со средним баллом 98. Среди первокурсников 396 человеке получили на ЕГЭ 100 баллов, 145 – 200-балльников, 23 – 300-балльников, а также по одному абитуриенту с 400 и 500 баллами.

Речь идет о выпускнице московской школы № 1409 Екатерине Малковой. Девушка сдала на 100 баллов экзамены по русскому языку, профильной математике, физике, химии и информатике. Данный результат стал первым за 25 лет существования ЕГЭ. С достижением ее поздравил Сергей Собянин.

Позднее стало известно, что Малкова подала документы в МФТИ. На тот момент выпускница выбирала между несколькими направлениями. В частности, она побывала в нескольких лабораториях и посетила институты электродвижения и квантовых технологий.