Сдавшая ЕГЭ на 500 баллов школьница подала документы в МФТИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выпускница московской школы Екатерина Малкова, которая сдала ЕГЭ на 500 баллов, подала документы в Московский физико-технический институт (МФТИ). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу вуза.

Сейчас школьница выбирает между несколькими направлениями, при этом она уже подала согласие на зачисление.

Девушка посетила университет, где пообщалась с директором Физтех-школы биологической и медицинской физики (ФБМФ) Денисом Кузьминым и директором Физтех-школы электроники, фотоники и молекулярной физики (ФЭФМ) Андреем Батуриным. Также она побывала в нескольких лабораториях и посетила институты электродвижения и квантовых технологий.

Как отметили в пресс-службе вуза, Малкова является "идеальным абитуриентом" – выпускница обладает глубокими знаниями в физике, химии, математике и информатике.

"Физтех всегда был местом, где талант встречается с трудолюбием, а фундаментальная наука – с реальными задачами индустрии. Мы рады, что Екатерина увидела это своими глазами", – отметил Кузьмин.

Отмечается, что МФТИ будет материально поддерживать студентов с высокими баллами. За каждый сданный на 100 баллов экзамен предусмотрена выплата в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, материальное поощрение предусмотрено для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и членов олимпиадных сборных.

Сергей Собянин ранее уточнял, что Малкова сдала на 100 баллов экзамены по русскому языку, профильной математике, физике, химии и информатике. Это первый подобный результат за 25 лет существования ЕГЭ. В будущем девушка хочет построить карьеру в естественно-научной сфере.