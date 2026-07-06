Скончался академик РАН Владимир Окрепилов

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Российский ученый и академик РАН Владимир Окрепилов умер 6 июля. Об этом сообщила пресс-служба РГПУ имени А. И. Герцена.

Долгие годы он сотрудничал с Герценовским университетом, руководил центром качества образования вуза. Окрепилов создал научное направление "Экономика качества". Также он являлся соавтором Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года.

"Для нас это невосполнимая утрата. Мы потеряли мудрого наставника, надежного друга и вдохновителя многих наших начинаний. Владимир Валентинович был человеком огромной эрудиции, редкого трудолюбия и душевной щедрости", – заявил ректор РГПУ Сергей Тарасов.

По его словам, ученый всегда находил возможности для поддержки просветительской миссии, молодых исследователей, участвовал в жизни университетского сообщества.

В общей сложности Окрепилов был соавтором и автором свыше 760 научных работ. В частности, он написал 9 учебников и 40 монографий.

Среди его наград – Орден Дружбы народов, Орден Почета и Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Академик РАН также являлся заслуженным деятелем науки и техники РФ, почетным гражданином Санкт-Петербурга и почетным метрологом.