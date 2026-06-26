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26 июня, 15:00

Политика

Умер экс-министр обороны и спецпредставитель президента Сергей Иванов

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Умер бывший министр обороны и спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Об этом сообщила Единая лига ВТБ в своем телеграм-канале.

Иванов ушел из жизни в возрасте 73 лет.

"Единая Лига ВТБ выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Борисовича Иванова", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что благодаря его инициативе и вниманию к баскетболу лига стала одним из ключевых проектов российского спорта.

Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный университет, после чего по распределению попал на службу в органы государственной безопасности. Он проходил службу в КГБ СССР и его правопреемниках.

В 1999 году Иванов был назначен секретарем Совета безопасности России. Он занимал должность министра обороны с 2001 года по 2007-й. После был назначен первым заместителем председателя правительства. В 2016 году Иванов стал спецпредставителем президента, а в 2024-м был переназначен на должность.

С 2018 года он также был председателем наблюдательного совета Единой лиги ВТБ. Иванов имел множество государственных наград, включая орден "За заслуги перед Отечеством" I, II и III степени.

Умер бывший министр обороны России Сергей Иванов

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