Умер экс-депутат Госдумы Сергей Шашурин

Фото: youtube.com/СергейПетровичШашурин-м1у

Экс-депутат Госдумы Сергей Шашурин умер в возрасте 69 лет, передает издание "Татар-информ".

Причина его смерти не уточняется. Прощание с экс-депутатом состоится на Арском кладбище в Казани 18 июня.

Шашурин родился в поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района Татарстана в 1957 году. Окончил Казанский инженерно-строительный институт, работал снабженцем в административно-хозяйственной части.

Затем был главой ассоциации социально-экономического развития Казани "Тан" и возглавлял Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) "Тан". Был депутатом Госсовета Татарстана.

В 1995 году Шашурин стал депутатом ГД второго созыва, был членом комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике. В 1999 году его переизбрали в нижнюю палату парламента, где он был зампредом думского комитета по экологии и членом комиссий по борьбе с коррупцией, а позднее – по геополитике.

В 2001 году он баллотировался на пост президента Татарстана и занял второе место, набрав 5,78% голосов.

