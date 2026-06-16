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16 июня, 16:19

Общество

Умер ветеран группы "Альфа" Евгений Долгополов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ветеран группы "А" КГБ-ФСБ подполковник Евгений Долгополов умер на 59-м году жизни. Об этом сообщила Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".

Долгополов окончил Московское высшее пограничное командное Краснознаменное училище КГБ СССР имени Моссовета. Год служил в Отдельном Краснознаменном Кремлевском полку. В 1992 году он был зачислен в 6-е отделение группы "А" Главного управления охраны России. Там он служил под началом Сергея Кувылина – героя штурма дворца Тадж-Бек в Афганистане.

Также он участвовал в операциях по освобождению заложников и нейтрализации террористов в Буденновске (1995 год), в Первомайском (1996 год), а также на Дубровке в Москве ("Норд-Ост", 2002 год). Кроме того, он неоднократно выезжал в командировки на Северный Кавказ. Там вместе с товарищами он принимал активное участие в уничтожении террористического и бандитского подполья.

За личный вклад в обеспечение безопасности страны Долгополов был награжден орденом Мужества, медалями "За боевые заслуги" и Суворова, а также наградным оружием.

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