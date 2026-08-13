Студентка из Чувашии пропала в Китае

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В Чувашии полиция начала проверку по обращению отца 19-летней студентки из Чебоксар, которая пропала во время поездки в Китай. Об этом РИА Новости сообщили в региональном МВД.

По данным ведомства, 12 августа отец девушки обратился в полицию с заявлением о ее исчезновении. По его словам, дочь в конце мая отправилась в Пекин с туристической целью. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и проводят необходимые мероприятия по поиску девушки.

Ранее россиянин, числившийся пропавшим без вести в течение нескольких месяцев, был обнаружен в тюрьме китайского Мохана. Как выяснилось, после возникновения визовых трудностей в Таиланде мужчина оказался в КНР, где был задержан за незаконное пересечение границы.

После того как связь с ним прервалась, депутат и омбудсмен Яна Лантратова инициировала обращение в МИД РФ и к властям Китая. Благодаря вмешательству правозащитницы и с учетом состояния здоровья задержанного процедура депортации была ускорена, и гражданин вернулся на родину.