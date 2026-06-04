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04 июня, 12:06

Общество

Пропавшего на месяцы россиянина нашли в тюрьме в Китае

Фото: 123RF.com/yaalan

Пропавшего на месяцы россиянина нашли в тюрьме в городе Мохан в Китае. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал уполномоченного по правам человека в РФ Яну Лантратову.

Мужчина уехал в Таиланд, где столкнулся с проблемами в документах. Через некоторое время он сообщил родным о том, что уже находится в Китае, после чего связь с ним пропала.

Выяснилось, что несколько месяцев мужчина находился в китайской тюрьме за незаконное пересечение границы и ждал решения иммиграционной полиции о возвращении в Россию.

Омбудсмен направила ходатайство в российский МИД с призывом оказать консульско-правовое содействие. Также в адрес китайских властей была направлена нота с учетом жалоб мужчины на здоровье. В результате россиянина депортировали.

Ранее в Приамурье пропала женщина с пятью детьми. Позднее ее нашли живой. Она с детьми оказалась в Благовещенске. В отношении них не совершалось противоправных действий, они жили в квартире знакомой.

Следствие устанавливало, в каких условиях содержались дети, а также причину, по которой их увезли с места постоянного проживания.

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