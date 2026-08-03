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03 августа, 21:09

Происшествия

Площадь возгорания на складе под Владимиром сократилась до 3 тысяч "квадратов"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожарные сократили площадь возгорания на складском комплексе во Владимирской области до 3 тысяч квадратных метров. Об этом в MAX заявил губернатор региона Александр Авдеев.

По его словам, бригады пожарных, прибывшие из Подмосковья и Ивановской области, возвращаются домой. Он поблагодарил их и сотрудников МЧС России за поддержку. Местные спасатели продолжат ликвидацию возгорания вплоть до полной ликвидации огня.

"Четкая, слаженная работа экстренных служб, муниципалитета и правительства области способствовала сокращению негативных последствий", – написал Авдеев.

Возгорание произошло 3 августа на логистическом объекте Wildberries из-за атаки БПЛА. В результате пострадали четыре человека. По данному факту возбудили уголовное дело.

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