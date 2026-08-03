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03 августа, 08:13

Происшествия

Склад Wildberries во Владимирской области загорелся после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возгорание произошло на логистическом объекте Wildberries во Владимирской области из-за атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

"Люди эвакуированы. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что логистические цепочки уже перестроены. Прием поставок и отгрузка заказов в настоящее время осуществляются на других объектах.

Как заявил губернатор Александр Авдеев в MAX, атаке подвергся склад в Собинском округе. По его словам, есть разрушения. На месте ведут работу оперативные службы.

Соблюдение прав граждан контролирует прокуратура Владимирской области. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами. Ситуацию на месте контролирует исполняющий обязанности Собинского межрайонного прокурора Александр Нестеров, заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее ВСУ атаковали склад Wildberries в Самарской области. По словам губернатора региона Вячеслава Федорищева, в операции применялись дроны. Удар привел к возгоранию на логистическом объекте. Предварительно, никто не пострадал.

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