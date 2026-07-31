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31 июля, 06:40

Происшествия

Пожар произошел на объекте Wildberries в Волгограде из-за атаки БПЛА

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Возгорание началось на логистическом объекте Wildberries в Волгограде в результате атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

На месте уже работают пожарные расчеты. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

В ночь на 30 июля украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензе. На объекте вспыхнул пожар, площадь которого впоследствии достигла 62 тысяч квадратных метров.

Из здания были эвакуированы 200 сотрудников. В результате произошедшего пострадали четыре человека. По данному факту возбудили уголовное дело о теракте.

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