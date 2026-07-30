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30 июля, 12:49

Происшествия

Пожар в логоцентре Wildberries в Пензе после атаки БПЛА охватил 62 тыс кв метров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Площадь пожара в логистическом центре в Пензе, атакованном 15 БПЛА ВСУ, достигла 62 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в МАХ.

В тушении задействованы более 100 сотрудников МЧС, свыше 50 единиц специализированной техники и 2 пожарных железнодорожных поезда.

Из-за атаки пострадали четыре человека. Троих после оказания медицинской помощи отпустили из больницы, один остается в стационаре под наблюдением врачей. Погибших нет.

"Склад Wildberries – это объект гражданской инфраструктуры. Атака на него и на мирных жителей, работников предприятия, среди которых, кстати, много женщин и молодых людей, является очередным свидетельством агрессивной фашистской сущности украинского режима и его пособников", – заявил глава региона.

Мельниченко добавил, что после ЧП с предприятия были эвакуированы 226 работников. Глава региона поблагодарил сотрудников за грамотную эвакуацию персонала.

Беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензе 30 июля примерно в 4 утра. После удара на территории склада началось открытое горение. Мэр Пензы Олег Денисов рекомендовал жителям при появлении едкого запаха оставаться дома и закрывать окна, поскольку задымление может двигаться в сторону города.

После ЧП компания перестроила логистические цепочки. Прием и отгрузку товаров перенесли на другие объекты компании. По факту атаки возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

В ООН призвали расследовать удары ВСУ по складам Wildberries

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