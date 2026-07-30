30 июля, 12:49Происшествия
Пожар в логоцентре Wildberries в Пензе после атаки БПЛА охватил 62 тыс кв метров
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Площадь пожара в логистическом центре в Пензе, атакованном 15 БПЛА ВСУ, достигла 62 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в МАХ.
В тушении задействованы более 100 сотрудников МЧС, свыше 50 единиц специализированной техники и 2 пожарных железнодорожных поезда.
Из-за атаки пострадали четыре человека. Троих после оказания медицинской помощи отпустили из больницы, один остается в стационаре под наблюдением врачей. Погибших нет.
"Склад Wildberries – это объект гражданской инфраструктуры. Атака на него и на мирных жителей, работников предприятия, среди которых, кстати, много женщин и молодых людей, является очередным свидетельством агрессивной фашистской сущности украинского режима и его пособников", – заявил глава региона.
Мельниченко добавил, что после ЧП с предприятия были эвакуированы 226 работников. Глава региона поблагодарил сотрудников за грамотную эвакуацию персонала.
Беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензе 30 июля примерно в 4 утра. После удара на территории склада началось открытое горение. Мэр Пензы Олег Денисов рекомендовал жителям при появлении едкого запаха оставаться дома и закрывать окна, поскольку задымление может двигаться в сторону города.
После ЧП компания перестроила логистические цепочки. Прием и отгрузку товаров перенесли на другие объекты компании. По факту атаки возбуждено уголовное дело о террористическом акте.
В ООН призвали расследовать удары ВСУ по складам Wildberries