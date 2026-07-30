В Дагестане 50 овец погибли при пожаре на ферме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Ногайском районе Дагестана 50 овец погибли в результате пожара на ферме отгонного животноводства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, огонь полностью уничтожил кошару – специальное помещение для содержания овец. Площадь возгорания составила 1 200 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать.

Ранее в Тверской области сгорели декорации для киносъемок. Инцидент произошел в деревне Большое Кобяково, огонь охватил 30 строений на площади 2 000 квадратных метров. В результате возгорания жертв не было.

Отмечалось, что пожар начался из-за несоблюдения правил безопасности при использовании пиротехнических средств во время съемочного процесса.

