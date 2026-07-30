"Лето в Москве" приглашает на спортивные турниры и творческие мастер-классы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 31 июля по 2 августа в Москве пройдут бесплатные спортивные турниры, творческие мастер-классы, концерты и интерактивные программы. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Мероприятия организуют в рамках проекта "Лето в Москве". Горожане и гости столицы смогут попробовать себя в крокете, петанке и мини-гольфе, заняться йогой, научиться создавать мультфильмы и поучаствовать в играх и музыкальных программах.

Мастер-классы

31 июля с 18:00 до 19:00 на Болотной площади в арт-павильоне "Летний маркет" проекта "Сделано в Москве" пройдет аромавстреча бренда "Коммек Органик". Гости узнают о различиях между натуральными и синтетическими ароматами, их влиянии на настроение и создании атмосферы уюта. Также участники поработают с метафорическими картами, чтобы лучше понять свои эмоции и потребности.

С 31 июля по 2 августа с 12:00 до 18:45 на Чистопрудном бульваре будет работать арт-мастерская. Здесь можно освоить выжигание и роспись по дереву, живопись мастихином, фактурной пастой и акварелью, а также познакомиться с работами известных художников и создать собственные картины.

1 августа в 13:30 на фестивальной площадке "Московские сезоны" на улице Перерва, владение 52, "Союзмультфильм" проведет мастер-класс по созданию мультфильма. Юные участники пройдут основные этапы работы режиссера анимации – от разработки идеи и персонажа до покадровой съемки.

С 31 июля по 2 августа с 12:00 до 18:45 художественные мастер-классы будут проходить в арт-студиях на Страстном бульваре. 31 июля в арт-студии № 1 участники освоят архитектурную живопись в технике алла прима, пейзажную живопись в технике лессировки и цветочную живопись в технике сфумато. В арт-студии № 2 в этот день пройдут занятия по сюжетной живописи, графическому пейзажу простым карандашом и "Ноктюрну в живописи".

1 августа с 09:30 до 13:00 на Болотной площади пройдет мастер-класс по художественной гимнастике. Его проведут олимпийские чемпионки и призеры крупнейших турниров Яна Кудрявцева, Ульяна Донскова, Алиса Тищенко, Мария Кравцова, Дарья Приданникова, Юлия Кутлаева и Лала Крамаренко.

Юные гимнастки смогут потренироваться под руководством спортсменок, получить профессиональные советы и автографы. Для участия понадобятся медицинская справка, согласие на обработку данных и фото- и видеосъемку, а также мяч, булавы и обруч. Необходима регистрация.

1 и 2 августа мастер-классы пройдут в летних кинодомах "Московских сезонов" на площади Славы, Городецкой улице и улице Перерве. Участники попробуют себя в разных ролях: разберут технику съемки видео, сделают кинохлопушку, слепят мультперсонажа, соберут театр теней, придумают вопросы для интервью, создадут мини-спектакль и поставят мини-сценки. Занятия бесплатные и не требуют регистрации.

1 и 2 августа с 12:00 до 18:00 будут работать летние кулинарные студии. Они откроются в сквере у Гольяновского пруда, у станции метро "Некрасовка", в музее-заповеднике "Коломенское", на улице Профсоюзной, бульваре Дмитрия Донского, улице Теплый Стан, улице Матвеевской, Мичуринском проспекте и улице Святоозерской.

Участники научатся готовить омлет, салат, кисель, щавелевый суп, фруктовый салат, окрошку, мягкое яблочное печенье, яблочный компот со слоеными язычками, запеканку с ягодным джемом, картошку в фольге, домашние леденцы, слойку с абрикосами и черникой и мягкие вафли.

Спортивные мероприятия и тренировки

31 июля с 16:00 до 20:00 в летнем клубе "Москва" на Тверском бульваре можно будет поиграть в мини-гольф. На поле установят 3 дорожки разной сложности, на прохождение каждого этапа дадут по 3 попытки. Тренер объяснит правила, покажет, как держать клюшку и правильно выбирать позицию для удара. Участники, прошедшие все уровни, получат подарок.

31 июля на стадионе в парке "Останкино" на территории ВДНХ пройдет тренировка по фрисби. Шестикратный чемпион России команда "Сокол" научит участников основам игры. Гости отработают разные виды бросков, прием диска и взаимодействие игроков. Все необходимое оборудование предоставят на месте.

31 июля, 1 и 2 августа в летнем клубе "Москва" можно будет поиграть в пинг-понг. Участники отработают подачу, накат и подрезку, а также сыграют в "Царя горы" и парных турнирах.

В эти же дни на площадке клуба пройдут занятия по шахматам. Гости разберут классические задачи, сыграют быстрые партии и блиц, а также примут участие в командном турнире, где один ход делают 2 человека.

С 31 июля по 2 августа в летнем клубе "Москва" можно будет освоить петанк. Участники потренируют технику бросков и тактику приближения к кошонету, сыграют в "Точный выстрел" и турниры до 13 очков.

31 июля, 1 и 2 августа тренировки по стритболу пройдут у памятника К.А. Тимирязеву. Участники отработают броски и ведение мяча, сыграют быстрые матчи, а также попробуют форматы "33" и "Снайпер" на точность и скорость реакции. Занятия также проведут у памятника С. А. Есенину.

С 31 июля по 2 августа на Петровском бульваре можно будет поиграть в крокет. 31 июля площадка будет работать с 12:00 до 21:00, 1 и 2 августа – с 11:00 до 21:00. Под руководством тренера участники отработают удары разной силы, прохождение ворот и расчет траектории, после чего сыграют в классический крокет, парные турниры или турнир на время.

1 августа сообщество "Пять верст ВДНХ" проведет пятикилометровый забег. Сбор участников начнется в 08:45, старт – в 09:00 у стадиона в парке "Останкино" на ВДНХ. Это оздоровительный пробег без фиксации времени и определения победителей. Каждый сможет выбрать комфортный темп – от прогулки до бега. Для участия нужна предварительная регистрация.

1 августа всех желающих приглашают на инсайд-флоу-йогу у Дома культуры ВДНХ. Практика объединит дыхательные техники и динамические асаны, поможет развить координацию, силу и гибкость. Занятие подойдет как новичкам, так и опытным участникам. С собой можно взять коврик. Необходима регистрация.

1 августа на площадке перед строением № 574 на ВДНХ пройдет тренировка по лонгборду. Инструкторы клуба "Лонгборд на ВДНХ" помогут освоить баланс, повороты и уверенное катание. Доску можно принести с собой или взять на месте.

В тот же день с 10:00 до 11:00 в парке 850-летия Москвы пройдет легкоатлетический кросс "Все на старт". Место проведения – вход 17 на улице Поречной, дом 6, амфитеатр.

С 1 августа по 6 сентября спортивный фестиваль пройдет в олимпийском комплексе "Лужники". Гостей ждут тематические зоны, в том числе "Речная аллея" с катанием на сапах, скалодром, роллердром, открытый каток, корты для падела и игровые приставки. В программу также войдут показательные выступления по гидрофлаю, мастер-классы спортсменов, открытые тренировки и концерты.

2 августа с 12:00 до 14:00 в арт-павильоне "Летний маркет" на Болотной площади пройдут танцевальная тренировка "Жги" и занятие по йоге "Сияй" от Spirit Fitness. Танцевальная программа объединит три стиля и подойдет участникам с любым уровнем подготовки. На занятии по йоге средней интенсивности гости будут выполнять плавные движения, работать над координацией, балансом и осанкой, а также заниматься дыханием и концентрацией.

Концерты и музыкальные мероприятия

31 июля с 18:00 до 20:00 в арт-павильоне "Летний маркет" на Болотной площади пройдет музыкальное лото Show Today. Гости получат бланки с названиями песен и будут отмечать услышанные композиции, собирая выигрышные комбинации.

В этот же день в 19:00 в ротондах № 3 и 4 летнего клуба "Москва" состоится концерт Simple Music Ensemble. В программе – известные композиции в авторских аранжировках для струнных и духовых инструментов.

1 августа с 18:00 до 20:30 в летнем клубе "Москва" пройдет музыкально-чайный вечер с Dr. Head, "Чаем китайской панды" и DOMA. Гости познакомятся с участниками проектов, послушают музыку и попробуют специально подобранные сорта чая.

1 августа с 20:00 до 20:45 состоится концерт Артура Боладяна. В программе – живое исполнение известных и любимых слушателями треков.

Развлекательные и игровые программы

31 июля с 12:00 до 13:00 на флагманской площадке "Мой район" перед Домом культуры "Московский" пройдет занятие "Зумбадрайв". Участники будут танцевать под латиноамериканские ритмы, чтобы зарядиться энергией и привести тело в тонус.

1 и 2 августа в летнем клубе "Москва" на Тверском бульваре компания Frambini проведет игру "Ягодный бросок". Участникам предложат бросать мяч в цель и соревноваться за призы.

1 августа в 14:00 в амфитеатре на Покровском бульваре пройдет Кубок КВН летнего лагеря "Молодежь Москвы". Лучшие команды из лиг Москвы и Подмосковья представят конкурс "Приветствие" и поборются за 4 путевки на фестиваль "КиВиН-2027".

В мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы" 1 августа в 12:00 состоится "Диалог с героем". Юные москвичи смогут пообщаться с ветераном боевых действий, участником специальной военной операции, заместителем руководителя управления территориальных подразделений ГКУ "Московская безопасность" и руководителем окружного подразделения в ЦАО Александром Куклиным.

Ранее сообщалось, что ко 2 августа в "Биокластере" на ВДНХ подготовили тематическую программу, приуроченную ко Всемирному дню кошек. В частности, в павильоне № 31 "Геология" состоится научный диалог "Кошки: герои и злодеи". Кроме того, посетители смогут познакомиться с кошками из городских приютов на выставке-пристройстве "Возьми меня домой" и забрать понравившегося питомца.

