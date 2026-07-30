Львова-Белова сообщила о возвращении детей к семьям в РФ и на Украину

Фото: MAX/"Мария Львова-Белова"

Еще один российский мальчик, разлученный с семьей из-за боевых действий, смог вернуться в Россию. Кроме того, четыре ребенка вернулись к близким на Украину и в Германию, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на своей странице в MAX.

Она отметила, что это стало возможно благодаря продолжающейся работе по воссоединению семей.

Ранее детский омбудсмен поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за заботу о семьях и детях, которые были затронуты украинским конфликтом. Она выразила надежду, что гуманитарная миссия будет продолжена.

Львова-Белова уверена, что прямой канал связи с США позволит не только помогать пострадавшим россиянам, но и доносить мировой общественности о реальном положении дел.

