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Армения не станет вводить визовый режим для граждан России, поскольку это может привести к серьезным финансовым потерям для туристической отрасли. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на эксперта Российского союза туриндустрии, руководителя аналитического центра АПКАП Михаила Абасова.

Ранее депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что одним из условий дальнейшего сближения Армении с Евросоюзом может стать введение виз с Россией. Однако, по словам Абасова, такой шаг создаст серьезные риски для экономики республики.

Стратегическая программа развития туризма Армении на 2026–2030 годы предполагает увеличение числа иностранных гостей до 3 миллионов человек, а годовой выручки – до 3,8 миллиарда долларов. Достичь этих показателей при резком изменении условий доступа для основного рынка станет значительно сложнее, отметил эксперт.

Абасов пояснил, что большинство россиян приезжают в Армению самостоятельно благодаря безвизовому режиму и прямым рейсам. Усложнение оформления документов, рост консульских сборов и вероятность отказов могут повысить порог входа на рынок.

Опыт других направлений показывает: введение визовых барьеров для ключевого рынка приводит к падению турпотока на 30–50% уже в первые один-два года.

"Потеря или существенное сокращение российского сегмента не компенсируется быстро за счет других рынков. Грузия, страны ЕС, США и Китай демонстрируют рост, однако их объемы пока существенно ниже. Диверсификация требует времени, инвестиций в прямые рейсы, маркетинг и инфраструктуру", – добавил Абасов.

Эксперт подчеркнул, что туризм остается ключевой отраслью Армении, а сигнал из Брюсселя о вводе визового режима переводит дискуссию в практическую сферу. Однако, по мнению аналитика, уже сейчас очевидно, что Армения не готова подчиниться требованиям ЕС, поэтому резких изменений ожидать не стоит.

До этого сообщалось, что Евросоюз настаивает на том, чтобы правительство Армении сократило присутствие российского бизнеса в стратегических отраслях. По данным Службы внешней разведки России, выступающих против этого внутренних оппонентов советуют "подавить".

Однако, как отметили в СВР, в случае выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Армении грозит глубокий экономический кризис, а многие европейские страны не готовы открывать свои рынки для армянской продукции.