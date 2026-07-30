S7 Airlines запустит ежедневные рейсы между Москвой и Ижевском с 1 августа

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Авиакомпания S7 Airlines с 1 августа открывает регулярное авиасообщение между Москвой и Ижевском. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Рейсы будут выполняться ежедневно на самолетах семейства Airbus A320, рассказали в компании.

Вылет из Москвы запланирован на 15:45, прибытие в Ижевск – в 18:40 по местному времени. Обратный рейс будет отправляться из Ижевска в 19:30 и прибывать в Москву в 20:30.

Ранее Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "ИжАвиа". Перевозчик не будет выполнять рейсы с 1 августа. При этом все проданные билеты пока остаются действительными. На период до 1 февраля 2027 года было продано около 46 тысяч билетов из Ижевска в другие российские города.

