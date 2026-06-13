Росавиация ограничила заправку иностранных самолетов в ряде городов

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Росавиация ограничила заправку самолетов иностранных авиакомпаний в ряде городов из-за практики зарубежных перевозчиков заправляться впрок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

"Заправка иностранных воздушных судов подлежит согласованию с поставщиком топлива. Объем поставки топлива не превысит необходимого количества… Заправка (ТС-1, Jet A-1) воздушных судов иностранных авиакомпаний производится при условии согласования с топливозаправочным комплексом", – говорится в сообщении.

Меры касаются аэропортов Минеральных Вод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и других гаваней.

По данным ведомства, из-за конъюнктуры международного рынка горюче-смазочных материалов иностранные перевозчики начали заправляться в аэропортах России в большом количестве для минимизации своих расходов.

"При посадке на запасных аэродромах авиакомпании стали дозаправляться в значительно больших, чем требуется для выполнения рейса, объемах", – добавила Росавиация.

Ранее Росавиация сняла ограничения с сертификата авиакомпании Azur Air. Соответствующий приказ был подписан главой ведомства Дмитрием Ядровым после проверки и экспертизы заявления эксплуатанта, а также после изучения представленных документов.

Авиакомпания по рекомендации агентства провела внутренний аудит подразделений и приняла корректирующие меры.

