Посольство РФ заявило, что новые антироссийские санкции нанесут ущерб США

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Новые антироссийские санкции, которые согласовали американские сенаторы, нанесут ущерб прежде всего самим США. Об этом говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне, передает ТАСС.

В диппредставительстве отметили неэффективность уже действующих рестрикций.

Российские дипломаты также обратили внимание на законодательные ограничения, которые связывают руки исполнительной власти США. В посольстве напомнили, что принятый Конгрессом в период первого президентского срока Дональда Трампа Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) установил жесткие рамки для Белого дома в плане введения ограничений.

Сенат США ранее поддержал законопроект о новых жестких санкциях против России в первом процедурном голосовании. Таким образом, Конгресс может приступить к рассмотрению этого вопроса.

Инициатива предусматривает пошлины в 100% против пяти основных покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США. Кроме того, санкции затронут банки РФ.

