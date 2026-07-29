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29 июля, 21:53

Политика

Посольство РФ заявило, что новые антироссийские санкции нанесут ущерб США

Фото: depositphotos/borjomi88

Новые антироссийские санкции, которые согласовали американские сенаторы, нанесут ущерб прежде всего самим США. Об этом говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне, передает ТАСС.

В диппредставительстве отметили неэффективность уже действующих рестрикций.

Российские дипломаты также обратили внимание на законодательные ограничения, которые связывают руки исполнительной власти США. В посольстве напомнили, что принятый Конгрессом в период первого президентского срока Дональда Трампа Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) установил жесткие рамки для Белого дома в плане введения ограничений.

Сенат США ранее поддержал законопроект о новых жестких санкциях против России в первом процедурном голосовании. Таким образом, Конгресс может приступить к рассмотрению этого вопроса.

Инициатива предусматривает пошлины в 100% против пяти основных покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США. Кроме того, санкции затронут банки РФ.

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Сюжет: Санкции
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