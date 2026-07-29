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29 июля, 19:38

Транспорт

Трамваи не будут ходить через центр Москвы 1 августа из-за мероприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи Т1, Т2 и А не будут курсировать в центре столицы с 14:00 в субботу, 1 августа, из‑за проведения городского мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Маршруты двух из трех трамваев изменятся. Трамвай Т1 будет курсировать между Павелецким вокзалом и станцией метро "Красносельская" через станции "Пролетарская", "Площадь Ильича", "Авиамоторная", улицу Красноказарменную и станцию "Бауманская". Трамвай Т2 проследует между Павелецким вокзалом и станцией метро "Авиамоторная" через "Пролетарскую" и "Площадь Ильича".

Трамвай А в это время пойдет от станции МЦД Калитники через Павелецкий вокзал и станцию метро "Тульская" до улицы Серпуховский Вал.

Для пассажиров запустят дополнительный автобусный маршрут № 913т. В то же время автобусы № 913 продолжат ходить от 3-го Павелецкого проезда до Павелецкого вокзала. Добраться до станции метро "Комсомольская" горожане смогут на трамваях № 7 и 50, а также на автобусах м60 и № 604.

Ранее сообщалось, что пригородные поезда Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) с 3 по 27 августа будут курсировать по измененному расписанию. Корректировки связаны с ремонтными работами по модернизации инфраструктуры ОЖД на участке Москва – Окуловка. Некоторые маршруты отменят полностью.

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