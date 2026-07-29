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29 июля, 16:18

Транспорт

Расписание поездов Ленинградского направления изменится с 3 по 27 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится с 3 по 27 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Корректировки связаны с ремонтными работами по модернизации инфраструктуры ОЖД на участке Москва – Окуловка. Расписание будет меняться в несколько периодов: с 3 по 6, с 10 по 12, с 17 по 20 и с 24 по 27 августа.

В компании уточнили, что часть пригородных поездов на маршруте Москва – Клин – Москва отменят полностью. Другие составы будут отправляться по измененному расписанию. Кроме того, поезда № 6792 и 6791 на участке Тверь – Лихославль – Тверь также отменят на всем пути следования.

Пассажиров попросили заранее планировать поездки с учетом новых графиков.

Ранее сообщалось, что на Ленинградском вокзале после реконструкции установили более 250 информационных носителей. Отмечается, что впервые для железнодорожного вокзала внедрили цифровую навигацию, интегрированную в единую систему Московского транспорта.

Кроме того, на вокзале запустили динамическое расписание, полностью интегрированное с системами РЖД. В нем отображаются статус рейса и тип ближайшего поезда, например "Сапсан" или "Ласточка".

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