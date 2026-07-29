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29 июля, 17:47

Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за сообщений о мусоре у воды в Щербинке и Коммунарке

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы начала проверку публикаций в соцсетях о загрязнении мусором водоохранных зон в Щербинке и Коммунарке. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В надзорном ведомстве заявили, что выяснят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки прокуратура примет необходимые меры реагирования.

Ранее стало известно, что с начала 2025 года в Москве предъявили требования о возмещении ущерба за повреждение зеленых насаждений более чем 200 должностным и юридическим лицам на общую сумму 231 миллион рублей. Вместе с тем за уничтожение и повреждение деревьев, кустарников и газонов к ответственности привлекли 214 должностных и юридических лиц.

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